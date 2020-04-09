Додаток для самоізоляції, онлайн-вибори і ЗНО: міністр відповів на запитання

У Міністерстві цифрової трансформації розробили додаток "Дій Вдома", який призначений для добровільного контролю людей, які повинні бути в самоізоляції: ті, що недавно прибули з-за кордону, з підозрою на коронавірус і ті, у кого зараження підтверджено.

В ефірі ObozTV міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як працює додаток і пояснив, що ніяких санкцій за відмову встановлювати його не передбачено.

Міністр пояснив, що мова не йде про незаконне використання персональних даних. "Ми не створюємо нових баз даних. У поліції і МОЗ є база даних цих людей, і вони підписують згоду на обробку персональних даних", – сказав він.

Михайло Федоров також розповів про те, коли в Україні з'явиться можливість проводити ЗНО онлайн, а також про плани щодо онлайн-голосування на найближчих місцевих виборах і на виборах президента України в 2024 році.

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