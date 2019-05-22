Доба президента Зеленського: парламентський ляпас та кадрові призначення

Доба президента Зеленського: парламентський ляпас та кадрові призначення2.5тЧитати матеріал російською
Верховна Рада провалила закони президента Володимира Зеленського про вибори. Депутати не внесли до порядку денного законопроект президента щодо зміни виборчого законодавства, які передбачали запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%. Після цього спікер Андрій Парубій заявив, що він змушений закрити засідання, оскільки всі питання вичерпані.
Якщо ж президенту вдасться домовитися з парламентом цього скликання про зниження прохідного бар'єру, то соціологи вже мають перелік партій, які можуть отримати крісла у Верховній Раді після 21 липня.
За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу". За цими даними, її готові підтримати майже 44% тих, хто планує голосувати і визначився з симпатіями. За "Опозиційну платформу – За життя" готові віддати голоси 10,5% опитаних, БПП Солідарність – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партію "Сила та честь" Ігоря Смешка – 5,1%, партію Святослава Вакарчука – 4,6%, Радикальну партію Олега Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%. Рейтинг інших партій наразі складає менше 3%.
Найгучніше призначення цього дня! Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка виданню Ліга.Нет. ЦИТУЮ: "Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав він.
За його словами, указ про призначення Данилюка буде опублікований в найближчий час, можливо, до кінця цього дня. Нагадаю, раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом. Раніше працював міністром фінансів в уряді Гройсмана та був заступником голови адміністрації президента. Має три вищі освіти, володіє п'ятьма мовами.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".