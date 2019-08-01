До нас їде ревізор: Зеленський у Черкасах

Перед приїздом президента України Володимира Зеленського в Черкаси комунальники міста так активно готувались, що навіть почали висушували калюжі на асфальті.

Один із мешканців міста відзняв цей процес на відео та поширив у соціальних мережах. Андрій Сегеда поширив відео на своїй сторінці у Facebook і написав: "Ех, була б зелена фарба – можна і траву пофарбувати. А як ви готуєтеся до зустрічі президента?" Відео швидко набуло популярності серед інших користувачів та продовжує ширитися мережею.

Під час візиту в Черкаси журналісти телеканалу "1+1"презентували Зеленському його власний гіпсовий бюст. Президент здивувався такому подарунку.

"Боже, де ви взяли таке страхіття. Я бачив його в інтернеті. Навіщо ви це робите? Припиніть", – відреагував глава держави.

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