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До кінця виборів Тимошенко будуть тримати у невідомості: експерт пояснив, навіщо ''Слузі народу'' коаліція

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Політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизангаузен зазначив, що коаліція з Юлією Тимошенко буде потрібна партії "Слуга народу" тільки в тому випадку, якщо про-президентська партія не отримає половину голосів виборців у парламенті за партійними списками та переможцями на мажоритарних округах.

За його словами, лідерка партії "Батьківщина" розуміє, що в разі нестачі у президентської фракції хоча б здесяток голосів, у неї фактично з'являється "золота акція", за яку вона зможе вимагати від "Слуги народу" певні бонуси.

Тому на його переконання, зараз говорити про те, якою саме буде коаліція, ніхто не зможе, а тому й відповіді на заклик Тимошенко про об'єднання не буде, а всі чекатимуть результатів виборів.

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