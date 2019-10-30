До кінця року рішень щого транспорту газу не буде: американський політолог

Американський політичний експерт Джейсон Смарт в прямому ефірі ObozTV прокоментував новини про те, що Данія погодилася на будівництво "Північного потоку-2".

"У Росії зараз дуже складна ситуація через те, що відбувається в Сирії та Ірані. Саме тому я думаю, що зараз для Росії дуже цікавий момент в Україні. Але цікаво, що буде далі, адже у Росії немає виходу з тих проблем, які Росія сама собі придумала, почавши війну в Україні. Але до кінця року ніяких рішень вже не буде прийнято", - заявив Джейсон.

На його думку, в січні або лютому Росія зможе сказати Україні, що вам не вистачає газу, і тому Україна повинна буде піти на умови РФ.

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