До кінця року рішень щого транспорту газу не буде: американський політолог

До кінця року рішень щого транспорту газу не буде: американський політолог142 Читати матеріал російською
Американський політичний експерт Джейсон Смарт в прямому ефірі ObozTV прокоментував новини про те, що Данія погодилася на будівництво "Північного потоку-2".
"У Росії зараз дуже складна ситуація через те, що відбувається в Сирії та Ірані. Саме тому я думаю, що зараз для Росії дуже цікавий момент в Україні. Але цікаво, що буде далі, адже у Росії немає виходу з тих проблем, які Росія сама собі придумала, почавши війну в Україні. Але до кінця року ніяких рішень вже не буде прийнято", - заявив Джейсон.
На його думку, в січні або лютому Росія зможе сказати Україні, що вам не вистачає газу, і тому Україна повинна буде піти на умови РФ.
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