Для заповнення української ГТС Росія не потрібна: гучна заява енергетика

Після закінчення контракту, дія якого спливає 31 грудня 2019 року, російський монополіст планую суттєво скоротити обсяги транспортування блакитного палива через українську ГТС.

Марія Яковлева, експерт з енергетичних питань, розповіла про очевидний план, який має Україна щодо заміщення транзиту російського палива. Вона висловила жаль із приводу того, що сьогоднішня влада цей, очевидний на думку експертки план, не бачить.

Яковлева заявила, що для того щоб мати заповлення української ГТС "Росія взагалі не потрібна". На її думку, Україна має створити незалежного оператора, який згідно до європейського законодавства законтрактується із європейськими компаніями, які купують газ у "Газпрому" для своїх країн. І тоді, за словами експертки, саме ці компанії будуть викуповувати транзит Україною, яка, в свою чергу, буде надавати їм таку послугу.

Для цього Україні Росія взагалі не потрібна, ще раз наголосила експертка.

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