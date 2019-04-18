Дивитиметься весь світ: у МВС закликали прихильників кандидатів до порядку під час дебатів

Радник Міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, закликав прихильників обох кандидаті у президенти України, які прийдуть завтра на дебати, які відбудуться на НСК "Олімпійский", дотримуватись правил безпеки та здорового глузду. Він висловив надію, що ані Володимир Зеленський, ані Петро Порошенко не будуть на стадіоні підбурювати своїх "вболівальників".

Мартиненко зазначив, що згідно опитувань, близько 70% українців висловили інтерес до перегляду цих дебатів, проте, він зауважив, що за їхнім перебігом і за поведінкою українців, буде спостерігати весь світ. Тому, за його словами, було б добре, якби українці показали себе, як цивілізовану націю.

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