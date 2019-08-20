Діти стають корупціонерами ще зі школи, коли бачать як оцінки купуються за гроші

Співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко заявив, що згідно до чинного законодавства школа не має права вимагати у батьків робити додаткові внески у фонд школи.

Він зазначив, що батькам слід пам'ятати, що вони віддають дітей у державний навчальний заклад, за навчання в якому батьки вже одного разу заплатили. коли сплатили державі податки. Оптимальне розподілення та використання цих податків - це завдання місцевої влади.Тому, якщо батьківські комітети або адміністрація школи починають проводити додатковий збір коштів, вони певним чином стимулюють безвідповідальність місцевої влади, заявив Бондаренко.

Він додав, що державні орган в Україні вже звикли, що якщо вони не виділять гроші на ремонт школи, то це зроблять батьки. Саме таким чином, на думку експерта, виникає фінансове поле для зловживання. Якщо батьки не задоволені станом ремонту в школі, вони мають піти до директора і разом подавати запити на виділення бюджетних коштів на ремонт від органів місцевої влади.

Бондаренко також наголосив, що діти, які зі школи бачать, що їм ставлять кращі оцінки через те, що батьки здали гроші на ремонт школи, звикають до того, що все у їхньому житті можна буде придбати за гроші. Такі діти в майбутньому стають схильними до корупції.

А якщо батьки сильні і йдуть проти корупційної системи в школі, то їх дитина отримує досвід боротьби. З таких дітей, за словами Бондаренка, виростають справжні лідери.

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