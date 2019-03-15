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Дискотека 80-их: під яку музику вибивали зуби на радянських танцмайданчиках

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Сандра, Сабрина і Саманта Фокс - імена, від яких тремтіли думки і тіла радянських піонерів та комсомольців в 1980-их роках. Про те, як ґвалтували уми школярів в СРСР жіночими образами Пушкіна і Толстого і як проходило статеве дозрівання тих, кому зараз "під 50", згадує ведучий Бурчук Live - Олександр Лірчук.

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