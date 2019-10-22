Діджиталізація транспортних квитків відкладається: жетони діятимуть до кінця року

Кореспондент ObozTV Юрій Пугач розповів, що відмовитись від паперових квитків та пластикових жетонів у київському транспорті з 1 листопада не вийде.

За його інформацією, діджиталізація процесу сплати за проїзд затягується, адже Київ мав вже із першого листопада 2019 року відмовитися від паперових квитків у наземному транспорті та пластикових жетонів у метро.

"Проте вони діятимуть і надалі. У КМДА зазначають. що процес повної заміни триватиме до кінця поточного року. Усе це через те, що систему єдиного електронного квитка потрібно ще вдосконалювати, а також розширити мережу автоматів із продажу. Нагадаю, що нещодавно ця система дала масштабний збій, коли люди не змогли скористатися електронним квитком, аби оплатити проїзд в метро, тож протягом кількох місяців систему намагатимуться вдосконалити", - зазначив Юрій Пугач.

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