Діджиталізація без тестування: експерт попередив про ризики

Голова Правління Асоціації "Електронна система охорони здоров'я України" Євген Прилипко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував зміни до системи охорони здоров'я в Україні та необхідність отримання електронного направлення від сімейного лікаря.

"Нюансів дуже багато. Перше - це саме електронне направлення. Медичні заклади мають мати необхідне обладнання, щоб первинка могла виписувати такі електронні направлення, а відповідні заклади могли би його отримувати. Мова йде і про функціонал, і про навантаження на центральний апарат. Часу у нас на тестування особливо немає, тому я бачу ризики у цьому полі", - заявив Прилипко.

Він вважає, що політично ніхто не піде на зсування строків запуску системи у квітні. Тому він передбачає негативні наслідки та можливі скандали після запуску електронної системи охорони здоров'я.

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