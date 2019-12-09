Децентралізація не означає федералізацію: ексміністр розповів, чому це важливо

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (2014-2017 рр.) Геннадій Зубко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував продовження процесу децентралізації в Україні.

"В першу чергу я хочу розділити два поняття. Росіяни розуміють нашу децентралізацію як федералізацію. Зараз дуже важливо розуміти, і важливо це донести також під час нормандської зустрічі, що закони України діють однаково на території всієї України. Не може бути окремого закону про органи самоврядування в якійсь окремій області. Чому децентралізація важлива для Донецької та Луганської області? Якби ця система працювала там ще у 2014 році, то у нас би фактично не було цих закликів до сепаратизму, адже практично на той час була нереформована система менеджменту в Україні, яка дозволяла вручну керувати потоками грошей в державі. Всі бюджети були в руках місцевої влади, тому, коли пролунав заклик у цих областях, вони подивились, що вони залежні від фінансів, повноважень у них немає, стратегії розвитку у них немає. А зараз все працює зовсім по-іншому", - заявив Зубко.

Ексміністр зазначив, що децентралізація дає більше свободи місцевій владі, але також вона передбачає і значну більшу відповідальність на місцях.

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