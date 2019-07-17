"Держава в смартфоні": експерт розкрив деталі ідеї Зеленського

Глава правління Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко розповів про програму "Держава в смартфоні", яку анонсував президент України Володимир Зеленський.

"Громадянин України зможе користуватися електронними додатками, електронними сервісами, проходити певні процедури, не приходячи в офіси державних установ", - пояснив експерт.

"Для цього потрібна цифрова інфраструктура. Щоб її побудувати, треба дати оператору мобільного зв'язку відповідні смуги радіочастот, де вони зможуть будувати свої мережі. На жаль, ці частоти зараз використовуються телевізійними мовниками", - розповів він.

За словами Федієнка, необхідно розробити план дій для передачі цих смуг частот.

"Зараз стоїть питання, за чиї кошти буде фінансування, але я сподіваюся, що все вирішиться добре і на дорогах в першу чергу і в невеликих містах з'явиться нарешті 4G", - додав він.

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