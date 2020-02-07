Депутатське поголів'я буде зменшено і “Битва за землю” | Альо, гараж! REBOOT #349

Отже, кількість депутатів вирішено зменшити.

На наступних парламентських виборах, якщо вони взагалі відбудуться, пересічним українцям, дозволять обрати лише 300 депутатів. І тільки за партійними списками, формуванням яких будуть займатися партійні боси. А тим часом онлайн-шоу “Битва за землю” триває “під куполом” Ради...

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