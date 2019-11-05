Депутатська дисфункція: як відновити потяг депутатів до роботи

Кого з народних депутатів не тягне і не збуджує Верховна Рада? Хто не хоче відвідувати пленарні засідання? Хто не хоче тиснути на "зе-лену кнопку"? У кого в медичній книжці новий діагноз - дисфункція?

Сьогодні у програмі Юлія Крапівіна, яка не може залишити мужчин без допомоги, простимулює цих чоловіків відродити потяг до Верховної Ради і не залишати надовго без уваги мандат, а також нагадає, що обіцяв перед виборами Сергій Тарута і який анекдот може Вадим Рабіновіч у прямому ефірі ТВ-каналу Віктора М.?

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!