Головна Новини
5 листопада • оновлено в 11:34
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Депутатська дисфункція: як відновити потяг депутатів до роботи

23 Читати матеріал російською

Кого з народних депутатів не тягне і не збуджує Верховна Рада? Хто не хоче відвідувати пленарні засідання? Хто не хоче тиснути на "зе-лену кнопку"? У кого в медичній книжці новий діагноз - дисфункція?

Сьогодні у програмі Юлія Крапівіна, яка не може залишити мужчин без допомоги, простимулює цих чоловіків відродити потяг до Верховної Ради і не залишати надовго без уваги мандат, а також нагадає, що обіцяв перед виборами Сергій Тарута і який анекдот може Вадим Рабіновіч у прямому ефірі ТВ-каналу Віктора М.?

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини