Депутат має отримувати 10 тис. доларів на місяць, але суспільство цього не розуміє

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував скандальні заяви Анни Скороход із приводу додаткових виплат, які нібито отримують депутати від "Слуги Народу".

"Депутати з попередньої каденції просто сміються із сум 10-15 тисяч доларів, про які заявляла Анна Скороход, тому що утікач пан Онищенко озвучував суми, яким я схильний довіряти, адже чув їх і від інших людей, це суми у 200-300 тисяч за голосування за проект бюджету, наприклад. Тому 5-10-15 тисяч... Я взагалі вважаю, що вони мають стільки отримувати, правда. В країні тіньового капіталу, де тобі можуть підійти і запропонувати 500 тисяч доларів, депутат має отримувати 10 тисяч доларів. З іншого боку, як це донести до нашого суспільства, яке живе в основі своїй на прожитковий мінімум? Вони ж цього не зрозуміють", - заявив Тизенгаузен.

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