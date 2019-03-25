День Волі в Білорусі: Лукашенко здивував відсутністю репресій

День Волі — неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки, яку було проголошено Третьою статутною грамотою 25 березня 1918 року.

З початку 1990-х років, у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, ходи, присвячені цій даті. Ці масові акції, після приходу до влади Олександра Лукашенкане, одноразово насильницьки припинялися міліцією, а активісти, що брали у них участь — зарештовувались.

Цього року влада Білорусі не тільки не перешкоджала святкуванню, але міліція навіть не змушувала знімати біло-червоно-білі прапори у людей в місті після концерту, як це було в Мінську рік тому.

Ну і на сам кінець: у Мінську заборонили пікет на "День єднання з Росією". Влада (вперше в історії) не дозволила проросійським активістам відсвяткувати "День єднання Білорусі та Росії", який щорічно відзначається 2 квітня. Заявку на пікет, подану в Мінмісквиконкомом, було відхилена

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