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13 вересня • оновлено в 13:54
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День образ: чому ТВ-канал ZiK образився на Крапівіну, а ТРК Україна на супротивників Роттердам +

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П'ятниця - не найкращий час ображатися. Тому Юлія Крапівіна з традиційним позитивом і гумором розповідає про образи інших. В тому числі тих, хто образився на неї.

Так ТВ-канал ZiK образився на кілька публікацій Крапівіної у соцмережі Facebook, після чого ці пости були видалені адміністраторами сервісу. Але відважний телеканал не перестає дивувати своєю наполегливості в провадженні передач, які неможливо дивитися без подиву і питання: Боже! Навіщо вони все це роблять ?!

Інтереси іншого скривдженого представляв інший телеканал: ТРК Україна підготував програму, в якій звинувачував колег з інших телеканалів в тому, що вони обманювали глядачів, розповідаючи про те, що формула поставки вугілля на українські ТЕЦ під назвою "Роттердам +" не вигідна.

Ну, а головними скривдженими виявилися народні депутати з фракції "Слуга народу", яких їхня колега з опозиційної фракції "Європейська солідарність", екс-віце-спікер Ірина Геращенко назвала "зеленими чоловічками".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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