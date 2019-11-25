Демонізувати Путіна – контрефективно: експертка з міжнародних питань

Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо того, що розвідка США звинувачує президента РФ Путіна, ніби-то він особисто замішаний у дезінформації проти України.

"Дональд Трамп, на скільки я розумію, переконаний саме у тому, що Україна, а не РФ, втручалася у вибори в США. Ми періодично з вами у цій студії говоримо про те, на скільки контрефективно демонізувати Путіна, адже від цього у нас складається враження, що РФ зараз керує усім світом. Що ми маємо на виході зараз? Настільки суперечлива інформація щодо російського чи українського втручання, що я не думаю, що у американців є якась чітка позиція і усвідомлення, хто власне був винний. Тут скоріше діє принцип як у відомому анекдоті - "ложки знайшлися, але осад залишився", - заявила експертка.

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