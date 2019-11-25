Головна Новини
25 листопада • оновлено в 13:24
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Демонізувати Путіна – контрефективно: експертка з міжнародних питань

82
Читати матеріал російською

Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо того, що розвідка США звинувачує президента РФ Путіна, ніби-то він особисто замішаний у дезінформації проти України.

"Дональд Трамп, на скільки я розумію, переконаний саме у тому, що Україна, а не РФ, втручалася у вибори в США. Ми періодично з вами у цій студії говоримо про те, на скільки контрефективно демонізувати Путіна, адже від цього у нас складається враження, що РФ зараз керує усім світом. Що ми маємо на виході зараз? Настільки суперечлива інформація щодо російського чи українського втручання, що я не думаю, що у американців є якась чітка позиція і усвідомлення, хто власне був винний. Тут скоріше діє принцип як у відомому анекдоті - "ложки знайшлися, але осад залишився", - заявила експертка.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Осмоловська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини