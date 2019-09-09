Декольте Тіни Кароль: ми простежили еволюцію нарядів співачки в проекті '' Танці з зірками ''

Напевно, глибина декольте Тіни Кароль впливає на рейтинг "Танців з зірками", бо його розміри збільшуються тоді, коли до шоу потрібно терміново привертати увагу та відволікати від того, як поводяться ведучі програми.

До речі, виявляється Тіна Кароль замовила сукню для проекту "Танці з зірками" за спецзамовленням у дизайнерки Каті Сільченко. І ця сукня дуже подібна на ту, в яку була вдягнена супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі (Rosie Huntington-Whiteley) на вечірці, яку влаштовував журналу Vanity Fair після нагородження премією "Оскар". Але тоді це була сукня від Versace.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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