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10 вересня • оновлено в 06:49
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Декольте Тіни Кароль: ми простежили еволюцію нарядів співачки в проекті '' Танці з зірками ''

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Напевно, глибина декольте Тіни Кароль впливає на рейтинг "Танців з зірками", бо його розміри збільшуються тоді, коли до шоу потрібно терміново привертати увагу та відволікати від того, як поводяться ведучі програми.

До речі, виявляється Тіна Кароль замовила сукню для проекту "Танці з зірками" за спецзамовленням у дизайнерки Каті Сільченко. І ця сукня дуже подібна на ту, в яку була вдягнена супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі (Rosie Huntington-Whiteley) на вечірці, яку влаштовував журналу Vanity Fair після нагородження премією "Оскар". Але тоді це була сукня від Versace.

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