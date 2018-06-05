Декан МГУ назвал украинцев недоделанными

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что большинство населения Украины являются русскими, а остальные — "недоделанные украинцы", которых он с сомнением относит к отдельной нации.

Кроме того пропагандист уделил отдельное внимание русскому языку, заявив, что он также преобладает над украинским во всех сферах жизни, поскольку является "мировым". Циничные высказывания одиозного Третьякова прозвучали в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".