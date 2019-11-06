Дефолт Україні не загрожує: економіст прокоментував держборг України

Економіст Євген Невмержицький у прямому етері ObozTV прокоментував заяви прем'єр-міністра України, що кожна третя гривня в Україні піде на сплату державного боргу.

"Такий підхід і таке висвітлення цієї тематики, воно є певною мірою маніпулятивним. Кожна третя гривня з чого? З нашого ВВП? Багато це чи мало? Це ні про що. По-перше, пан Гончарук протирічить сам собі і надає інформацію, яка не відповідає дійсності. Бюджет у нас 1,1 трильйони гривень. Якщо брати 141 млрд, про які говорив Гончарук, то це не третина бюджету. По-друге, ми винні різним міжнародним організаціям", - зазначив економіст.

Експерт також прокоментував співвідношення боргу та ВВП.

"ВВП України, за моїми даними, становить близько 140 млрд, але більше половини нашого ВВП знаходиться в тіні", - заявив Невмержицький.

Він додав, що з поточною економічною ситуацією дефолт Україні не загрожує. За його словами, якщо професійно вести державне управління, то є багато підстав вважати. що економіка може зростати та розвиватися.

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