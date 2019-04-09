Дебати кандидатів у президенти: Obozrevatel News

Дебати кандидатів у президенти

Офіційні дебати мають пройти саме у студії національного суспільного телебачення України і там вже готові до їх проведення. Про це заявив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. З його слів, дебати мають відбутися 19 квітня о 20-й вечора. Також назвали точну цифру, скільки грошей виділили на ефір - 5 мільйонів 767 тисяч гривень. Це плата за студію, ефір, зарплати і тому подібне.

Постачання електрики: постанова уряду

Кабмін заборонив відключати від електроенергії об'єкти телекомунікацій і зв'язку. Йдеться про ті, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Рішення було прийнято, після інциденту у Луганській області. На тому тижні там через заборгованість відключили телевежу. Через це зникло мовлення українського телебачення і радіо. І замість українськитх телеканалів, на телеекранах з`явились пропагандистські ЗМІ, підконтрольні Росії та терористам так званої "ЛНР/ДНР".

Український потяг – у рейтингу найкращих

Спальний потяг Київ - Варшава увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи. Рейтинг склала телерадіокомпанія CNN. Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. Потяг номер один йде до ЄС, - написав він.

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