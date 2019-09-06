Де в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди на 7 вересня від ObozTV

Де в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди на 7 вересня від ObozTV44.2т Читати матеріал російською
В суботу та неділю погода в Україні суттєво не зміниться, лише на заході підуть грозові дощі та похолодає.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 7 вересня.
На заході дощитиме. Температура повітря вдень +18 градусів, вночі на термометрах +8.
У північних областях переважатиме хмарна та суха погода. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +12.
На сході небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Максимум денної температури +26 градусів, вночі на термометрах +13.
На півдні та у Криму також в основному хмарна і суха погода. Вдень стрілка термометра підніметься до +28 градусів, вночі опуститься до +15.
У центральних областях аналогічна ситуація – небо затягнуть осінні хмари. Вдень повітря прогріється до +25 градусів, вночі термометри покажуть +12.
У Києві день обіцяє бути сухим та похмурим. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +17.
Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами Укргідрометцентру погода на другому тижні вересня залишатиметься теплою в межах +20... +23 градусів, а от на третьому тижні очікується похолодання по всій країні.
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