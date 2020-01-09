Де в Києві купувати житло: перспективні райони столиці

Експерт з питань нерухомості Володимир Романов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував статистику щодо здорожчання нерухомості у Києві на 1,2 %, розповів про тренди та динаміку ринку нерухомості в Києві та Україні.

"У більшості випадків ціну на нерухомість визначає локація. Якщо квартира знаходиться в центрі або на Печерську, то там буде вища ціна. Також важливим фактором є, чи це новобудова, чи ні. Зараз більше почали видавати іпотеки, отже можна говорити, що зріс попит на житло. От, наприклад, нашу агенцію банки дуже активно засипають пропозиціями по іпотеці. І можу сказати, що на сьогодні 20% річних це максимальна ставка. Люди отримують гроші в гривні, яка стабілізувалась, отже вони можуть запланувати свої витрати, і тому купують житло", - заявив експерт.

Він також розповів про своє бачення перспективних районів столиці України.

"Зараз активно почали забудовувати Виноградар, туди ведуть гілку метро, і там ціни вже досить суттєво зросли", - додав експерт.

Він також розповів про перспективу київської Троєщини та динаміку цін на нерухомість у цьому районі Києва.

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