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Давайте запитаємо киян: Юсов запропонував провести референдум про переїзд Офісу президента до ''Українського дому''

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Громадський та політичний діяч Андрій Юсов нагадав, що в Україні працює представницька демократія, за якої виборці делегують своїм обраним представникам ухвалювати рішення від імені громади.

Саме тому, на його думку, немає сенсу проводити референдум щодо перейменувань вулиць; кияни, за його словами, обрали Київську міськраду, яка від імені міської громади уповноважена ухвалювати такі рішення.

Позиція глави Адміністрації президента Андрія Богдана, як зазначив Юсов, сприяє проросійському гібридному реваншу, а також нагадав, що Офіс президента не здійснює оцінку політичної ситуації в Україні, а має організовувати роботу президента країни.

Він порадив провести референдум та запитати киян з приводу переїзду офісу президента з одного приміщення в інше, яке ускладнить дорожній рух і вимагатиме додаткового фінансування на такий переїзд. А Андрію Богдану прочитати підручник з історії, який йому нещодавно подарували активісти, та зрозуміти, хто є справжнім героєм для України.

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