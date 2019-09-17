Данія не надасть дозвіл на будівництво Північного потоку-2: експерт

Данія не надасть дозвіл на будівництво Північного потоку-2: експерт49 Читати матеріал російською
Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук прокоментував динаміку будівництва Північного потоку-2І та обмеження прокачки російського газу в обхід України.
Він заявив, що ті кроки, які зараз робить Данія безумовно грають на користь України, але вони обмежені у часі. Тому в будь-якому випадку у 2020 році консорціум добудує Північний потік-2. Це відбудеться, за словами експерта, ближче до середини 2020 року. На думку експерта, Потік-2 будуватимуть в обхід Данії, оскільки вона дозвіл так і не надасть через свої політичні та економічні мотиви та підтримку Потоку, який іде з Норвегії до Польщі.
Перемога Польщі у суді над Газпромом також безумовно грає на користь України, зазначив Корольчук. Він розповів, що коли поляки готували позов проти "Газпрому" вони пропонували "Нафтогазу" долучитись до нього, але "Нафтогаз" тоді відмовився і тепер втратив можливість пожинати плоди перемоги разом із польськими колегами. Тоді "Нафтогаз" напевно недооцінив свої можливості, додав Корольчук
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".