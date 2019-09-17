Данія не надасть дозвіл на будівництво Північного потоку-2: експерт

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук прокоментував динаміку будівництва Північного потоку-2І та обмеження прокачки російського газу в обхід України.

Він заявив, що ті кроки, які зараз робить Данія безумовно грають на користь України, але вони обмежені у часі. Тому в будь-якому випадку у 2020 році консорціум добудує Північний потік-2. Це відбудеться, за словами експерта, ближче до середини 2020 року. На думку експерта, Потік-2 будуватимуть в обхід Данії, оскільки вона дозвіл так і не надасть через свої політичні та економічні мотиви та підтримку Потоку, який іде з Норвегії до Польщі.

Перемога Польщі у суді над Газпромом також безумовно грає на користь України, зазначив Корольчук. Він розповів, що коли поляки готували позов проти "Газпрому" вони пропонували "Нафтогазу" долучитись до нього, але "Нафтогаз" тоді відмовився і тепер втратив можливість пожинати плоди перемоги разом із польськими колегами. Тоді "Нафтогаз" напевно недооцінив свої можливості, додав Корольчук

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