Данііл Мірешкін93
Данііл Мірешкін. Актор театру і кіно. Пройшов через кривавийспектакль. Грає на фортепіано Та підспівує сам собі.
Активний у соцмережах І не менш активний у кіно. Сам називає себе соціопатом. З легкістю змінює свої образи. Без проблем може перевтілитися від смішного до задиркуватого. Як насправді – перевіримо!?
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Роздягніться - ви в ефірі" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані