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Данііл Мірешкін

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Данііл Мірешкін. Актор театру і кіно. Пройшов через кривавийспектакль. Грає на фортепіано Та підспівує сам собі.

Активний у соцмережах І не менш активний у кіно. Сам називає себе соціопатом. З легкістю змінює свої образи. Без проблем може перевтілитися від смішного до задиркуватого. Як насправді – перевіримо!?

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Роздягніться - ви в ефірі
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