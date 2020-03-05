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6 березня • оновлено в 00:52
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ДАБІ ліквідують: коментар експерта

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Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував інформацію про ліквідацію ДАБІ.

"Дійсно, ДАБІ - одна з найкорумпованіших структур. Можливо, там треба всіх людей почистити, прибрати. Але проблема полягає в тому, що треба починати не з ліквідації ДАБІ, а міняти систему і підходи. Треба брати найкраще перспективне рішення, як відбувається в Європі, наприклад, вводити страхування. Якщо об'єкт страхується, тоді взагалі не потрібно приходити в ДАБІ та вводити в експлуатацію, тому що страхова робить в 100 разів ефективніше контроль і нагляд, ніж те ж ДАБІ. Нещодавно вийшов проект рішення, що з одного ДАБІ буде три ДАБІ. Тому нас поки це дуже насторожує. Щоб не вийшло так, що сьогодні з одного неконтрольованого ДАБІ вийде три неконтрольованих ДАБІ", - заявив Парцхаладзе.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Лев Парцхаладзе
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