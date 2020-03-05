ДАБІ ліквідують: коментар експерта

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував інформацію про ліквідацію ДАБІ.

"Дійсно, ДАБІ - одна з найкорумпованіших структур. Можливо, там треба всіх людей почистити, прибрати. Але проблема полягає в тому, що треба починати не з ліквідації ДАБІ, а міняти систему і підходи. Треба брати найкраще перспективне рішення, як відбувається в Європі, наприклад, вводити страхування. Якщо об'єкт страхується, тоді взагалі не потрібно приходити в ДАБІ та вводити в експлуатацію, тому що страхова робить в 100 разів ефективніше контроль і нагляд, ніж те ж ДАБІ. Нещодавно вийшов проект рішення, що з одного ДАБІ буде три ДАБІ. Тому нас поки це дуже насторожує. Щоб не вийшло так, що сьогодні з одного неконтрольованого ДАБІ вийде три неконтрольованих ДАБІ", - заявив Парцхаладзе.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!