ЧС-2018: Австралія оголосила Росії дипломатичний бойкот

На чемпіонат світу з футболу у Росії офіційна делегація від Австралії не приїде. Підтримувати команду від імені держави буде лише посол.

Таку заяву зробила глава МЗС Австралії Джулі Бішоп, пишуть ЗМІ.

За словами міністра, дипломатичний бойкот ніяк не буде стосуватися спортсменів.

Нагадаємо, у квітні 46 депутатів Європарламенту підписали лист, де закликали уряди країн Євросоюзу оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії.

Раніше про дипломатичний бойкот ЧС-2018 офіційно оголосили Великобританія і Ісландія.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня.