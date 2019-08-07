Чому зміцнилася гривня: коментарі банкіра

Член ради Національного банку України Василь Фурман пояснив від яких чинників залежить зміцнення гривні в Україні

На зміцнення курсу гривні впливає ряд факторів – один з них, зокрема, високий попит нерезидентів на українські облігації внутрішньої державної позики, заявив він. Портфель нерезидентів збільшився, якщо з початку року це було 6 млрд грн, то сьогодні це більше 80 млрд грн, додав експерт.

Другий важливий фактор, за словами Фурмана, це те, що Україна має досить високі ціни на товари, які вона експортує за кордон. Плюс, в цьому році досить великий врожай, і він буде навіть більше, ніж у минулому. А в минулому був рекордний врожай, нагадав банкір.

Третій фактор, який прогнозує експерт, – це зміна політики центральних банків провідних країн світу. Тобто якщо в минулому році вона була жорсткою, то зараз ці банки переходять до політики кількісного пом'якшення. Це означає, що, наприклад, ФРС або Європейський центробанк будуть, використовуючи різні механізми, вливати в економіку великі суми грошей. Зрозуміло, що частина цих коштів буде спрямовуватися на ринки, що розвиваються, в тому числі і в Україну, зазначив Фурман.

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