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Чому Зеленського не запросили на G20: дипломат поділився подробицями

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Президента України Володимира Зеленського немає в списку запрошених на саміт G20, який пройде в японській Осаці з 28 по 29 червня.

Чому так сталося – розповідає дипломат Василь Філіпчук.

"Це взагалі не новина. Тому що Україна не входить до "Великої двадцятки", – наголошує експерт.

"Не-членів G20 запрошують, якщо тема, що обговорюється, якимось чином стосується третьої країни. Тобто, якби були серйозні напрацювання щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і можливість оголосити про це під час саміту – можливо, пана Зеленського і запросили би", – пояснює він.

Детальніше про те, що обговорюється на саміті G20 – дізнайтеся з нашого ефіру.

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