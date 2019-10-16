Чому курс долара впав, а ціни не змінились: економіст

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV прокоментував, чому після падіння курсу долару ціни на продукти в Україні не змінились.

"По-перше, є такий цікавий економічний закон: ціна зворотньої еластичності не має. Вона практично ніколи не падає. Повинні бути дуже серйозні дії, в тому числі з боку АМКУ, щоб щось змінювалося", - заявив економіст.

За його словами, коли ми говоримо про ситуацію із цінами в Україні, то ми повинні розуміти, що більше 90% ми вживаємо того, що вирощуємо самі. За великим рахунком, на те, що ми їмо, курс гривні не впливає. Крім риби, екзотичних фруктів, бананів, які поки не ростуть в Україні. Тобто на продукти харчування зміна курсу гривні сьогодні практично не впливає.

"Коли ми з вами говоримо про промислові товари, які масово імпортуємо, то там сидять такі ж українці-експортери, які прекрасно розуміють, що українські гойдалки цін відбуваються не тільки на ціни на промислові товари, але і за курсом, і вони закладають так звані "валютні ризики" у ціну товару. І ми сьогодні купуємо промислові товари, де закладена гривня по 28-28,5. І ціна не буде змінюватися, навіть якщо буде 23-24 грн за долар. Ось коли ціна стане 28 за долар, тоді вони почнуть пересувати валютні ризики і робити 30", - додав експерт.

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