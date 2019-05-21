Чоловікам вхід заборонено: в Ірпені пройде жіночий форум

Народний депутат України, ініціатор жіночого форуму "Я - Щаслива" Ірина Сисоєнко розповіла про форум, який відбудеться 24 травня в місті Ірпінь у конференц-холі “Ірпінь”. За її словами, захід запропонує жінкам почути ексклюзивний та унікальний матеріал від спікерів, які досягли успіху в політиці, бізнесі та в поєднанні з особистою самореалізацією.

На жіночому форумі “Я – Щаслива” будуть виступати спікери, які досягли успіху в політиці, бізнесі та в поєднанні з особистою самореалізацією, тому їм є про що розказати.

Жіночий форум є благодійним заходом, тому на форумі буде можливість внести свій фінансовий внесок на відновлення реанімаційного відділення Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України, тим самим внести частинку добра для дітей!

Єдина Форма участі для чоловіків – це проводжати й зустрічати жінок біля входу з квітами. Їхня присутність на заході заборонена.

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