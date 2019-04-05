Чим закінчиться ''Венесуельський Майдан'' запланований на завтра: експерт дав прогноз

Експерт з міжнародних питань Іван Яковина вважає, що "Операція "Свобода"", яка запланована на 6 квітня, за планами повинна стати "Венесуельським Майданом", проте, чи стане – велике питання. За його словами, зараз в Венесуелі важко просто перебувати на вулицях через погодні умови, відсутність води і перебої з електропостачанням. Він нагадав, що раніше подібні спроби не увінчалися успіхом.

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