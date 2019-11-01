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1 листопада • оновлено в 14:28
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Чим вегани замінюють "заборонені" продукти: поради вегана

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Веган Павло Вишебаба у прямому етері ObozTV прокоментував можливість замінення продуктів, які суперечать веганству у щоденному раціоні.

За його словами, для дитини не можна замінювати людське молоко на коров'яче, наприклад. Він пояснює це тим, що у людському материнському молоці найменша кількість білку, якщо порівнювати молоко із іншими ссавцями. Наприклад, у коров'ячому молоці білку у 12 разів більше. І це пояснюється тим, що теля розвивається дуже швидко і буквально за 2 місяці має набрати велику вагу.

"Моїй доньці 3,5 роки. Ми окрім злаків та бобових їмо горіхи, соєве м'ясо. Соя має дуже поганий імідж, на жаль. Розповсюджується інформація, що 90% сої на планеті містить ГМО. І це правда, але 90% сої згодовується тваринам, тобто ті соєві продукти, які потрапляють на прилавки в Україні - вони, як правило, без ГМО. Ми маємо класні бренди, які готують веганські сосиски, веганські ковбаси, веганське молоко", - заявив Вишебаба.

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