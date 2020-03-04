Чи звільнять генпрокурора Рябошапку: прогнози експерта

Ексзаступник Генерального прокурора України Микола Голомша у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливу відставку генерального прокурора пана Рябошапки на завтрашньому засіданні Верховної Ради України.

"Це залежить від того, яким буде звіт та чи буде подання президента. Ми чули багато про реформу прокуратури, хоча я вважаю, що це просте перепризначення людей, через відповідну форму тестів, які були не зовсім правильними. Що стосується роботи прокурора, то мені так видається, що у функції прокуратури входить забезпечення законності", - заявив Голомша.

Він висловив сумніви у тому, що генпрокурор працюватиме і надалі, оскільки на його думку, "просто так на звітність президент не викликає".

"Якщо ВР оцінить роботу прокурора, як задовільну, то відставки не буде. Хоча я хотів би звернути увагу на те питання, що була інформація про те, що шість бюджетів України зараз знаходяться в офшорах, то, я хотів би знати, чи є якісь результати по провадженням щодо цього питання", - зазначив Голомша.

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