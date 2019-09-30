Чи забороняти дітям користуватись гаджетами: поради психолога

Сімейний психолог Оксана Сашенко прокоментувала вплив гаджетів на дітей.

Вона заявила, що гаджети вже стали частиною сучасного суспільства і забороняти дітям користуватись гаджетами, з точки зору психолога, не зовсім правильно, адже заборонене рано чи пізно все одно стане дозволеним. Сашенко радить використовувати переваги, які може отримати дитина, користуючись гаджетами. Наприклад, коли її дитина запитує про якесь слово або термін, який вона не знає, то Сашенко чесно каже, що не знає відповідь і радить скористатись смартфоном, для того щоб дізнатись правильну відповідь через Google.

Під час уроків користуватись гаджетами психолог радить заборонити. Також Сашенко радить звертати увагу на поведінку дитини. Якщо вона проявляє забагато агресії після ігор, або якщо батьки помічають залежність від тої чи іншої гри, слід вживати відповідні дії.

Психолог також заявила, що до шести років діти не відрізняють мультик чи кінофільм, чи комп'ютерну гру від реальності.

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