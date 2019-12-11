Чи всі українці зможуть отримати землю за правом згідно Конституції: народний депутат

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував земельну реформу в Україні та коли її проголосує ВР.

"Частково землі державних підприємств будуть все одно розпайовані. Я розумію, що всі хочуть отримати землю. Якщо порахувати кількість населення, то землі на території України не вистачить і розпаювання, як на мій погляд - це не завжди були вірні державницькі рішення. Мені здається, що всі землі мали би бути державні і можливо за певні кошти їх би мали купувати лише ті, кому ці землі були би реально потрібні", - заявив народний депутат.

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