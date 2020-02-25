Чи скасують блокування супутникових каналів: депутат
Народний депутат України Микола Задорожний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував, чи скасують в Україні блокування супутникових телеканалів.
"В принципі вже багато коментарів було, і в самому запиті на скасування блокування уся інформація закладена. Він зроблений через те, що у моєму окрузі є досить багато виборців, які скаржаться, що не мають доступу до українських телеканалів. у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL. Він прокоментував " Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV", - заявив Задорожний.
Він зазначив, що інформаційна небезпека з боку російських супутникових телеканалів існує.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".