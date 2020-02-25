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25 лютого • оновлено в 17:57
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Чи скасують блокування супутникових каналів: депутат

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Народний депутат України Микола Задорожний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, чи скасують в Україні блокування супутникових телеканалів.

"В принципі вже багато коментарів було, і в самому запиті на скасування блокування уся інформація закладена. Він зроблений через те, що у моєму окрузі є досить багато виборців, які скаржаться, що не мають доступу до українських телеканалів. у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL. Він прокоментував " Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV", - заявив Задорожний.

Він зазначив, що інформаційна небезпека з боку російських супутникових телеканалів існує.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

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