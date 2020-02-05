Чи продемонструє одіозний українець тризуб в ефірі російського ''Первого канала''
9 лютого на Першому каналі (Росія) стартує новий проект "Dance революція", який має стати відповіддю "Танцям" та спричинити низку скандалів.
У журі проекту можна буде спостерігати найвідомішого танцюриста українського походження Сергія Полуніна, активно демонструє в ефірі "Першого" татуювання національного герба України - Тризубу.
Тож виходить, що для одіозної програми на" Першому" "Час покаже" "Тризуб - це нацизм" (цитата), а для вечірнього недільного теле-шоу герб України - це нормально.
Лишається здогадуватись, чи продемонструє Полунін профіль Путіна, який, за його словами, татуювання якого було набите на грудях в Великобританії.
З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.
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