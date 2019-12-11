Чи може застуда перерости в астму: лікарка-пульманологиня

Лікарка-пульманологиня Вікторія Ялтонська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала захворювання дихальних шляхів та застудих проявів, чи можуть вони перетворитися у бронхіальну астму.

"Наш організм, якщо людина веде нормальний спосіб життя, досить важко довести до хронізації будь-якого процесу, тим більше з боку дихальних шляхів. Наш організм дуже міцний та потужний. Але люди все одно примудряються... Для хронізації потрібно досить довго два-три роки хворіти, не лікуватись, важко одужувати, мати якісь інші фактори. Інша справа. якщо ми говоримо про часті випадки захворюваності на застуду. Вважається, що 4-6 застудних захворювань для людини на рік - це норма. Передбачається, що, коли людина захворіла, вона залишилась вдома, полежала і одужала навіть без таблеток, якщо немає супутніх хвороб", - заявила Ялтонська

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!