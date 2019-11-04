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4 листопада • оновлено в 17:08
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Чи користуєтесь ви поліетиленовими пакетами?

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Поліетиленові пакети виробляють із сирої нафти,

І в результаті процесу синтезу отримують щільний або м'який матеріал. Який розкладається приблизно 700 - 1000 років. Але українці не дивлячись на таку ситуацію не готові повністю відмовитися від використання поліетиленових пакетів. Так відповіли 40% опитаних, 10% сказали, що не використовують поліетиленові пакети взагалі, вони замінюють їх на шопери, тканини, та спеціальні пакети. І 50% громадян взагалі не готові відмовитися від використання поліетилена, вони вважають, що це не першочергова проблема суспільства.

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