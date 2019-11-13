Головна Новини
13 листопада • оновлено в 13:42
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Чи часто буваєте за кордоном? Яка ваша улюблена країна?

34

Яку країну українці полюбляють більш за все? І чи часто подорожують за кордон?

На питання чи часто подорожують за кордон, думки українців розділилися порівну, тобто 50% - так, 50% - ні.

Країни Европи є фаворитами з улюблених країн, так відповіли 80% опитаних. Більшість з них надає перевагу Німеччині та Іспанії. 20% громадян сказали, що не подорожують, тому що не має змоги та коштів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Народний OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Народний OBOZREVATEL
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини