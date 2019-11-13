Чи часто буваєте за кордоном? Яка ваша улюблена країна?

Яку країну українці полюбляють більш за все? І чи часто подорожують за кордон?

На питання чи часто подорожують за кордон, думки українців розділилися порівну, тобто 50% - так, 50% - ні.

Країни Европи є фаворитами з улюблених країн, так відповіли 80% опитаних. Більшість з них надає перевагу Німеччині та Іспанії. 20% громадян сказали, що не подорожують, тому що не має змоги та коштів.

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