Чи буде зірвано опалювальний сезон в Україні: прогнози експерта

Експерт з енергетичних питань Іван Надєїн прокоментував, чи варто очікувати зриву опалювального сезону в Україні.

Він заявив, що борги перед "Нафтогазом" зростають, і, на його думку, було би непогано перекласти ці борги на місцеві бюджети.

"Але питання чому ці борги виникли, і, в першу чергу, це різниця в тарифах. За два останні роки це питання ніхто офіційно не визнавав, але насправді ця різниця була. І якщо ми візьмемо два останні роки, то місцеві бюджети і так вже продотували свої комунальні підприємства на суму більшу як 4,5-5 млрд гривень", - заявив Надєїн.

На його думку, якщо держава хоче і далі грати в популізм, то тоді треба за це заплатити, або перекладати ці борги на місцеві бюджети, як цього хоче "Нафтогаз"

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