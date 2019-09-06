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8 вересня • оновлено в 11:55
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Чесні платіжки: скільки насправді українці переплачували за комуналку

1.4т Читати матеріал російською

Начальник головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко прокоментував "чесні платіжки" та те, як зрозуміти, що громадянин переплатив, і повернути кошти.

Він зазначив, що, дійсно, є три ключові речі - це газ, теплопостачання і вода. І кожен громадянин має розуміти, скільки він має за них платити. Якщо брати теплопостачання, то номінальна вартість Гігакалорій - це 1400 грн. Але, за його словами, є міста рекордсмени - це Сміла, Кіровоградська область, Волинська область, де перплата була майже на 1000 грн.

Переплата відбувалась через наявність місцевих компаній посередників, які легалізовані місцевою владою, яка з ними співпрацює. Траплялось таке, що подібні компанії-посередники були зараєстровані в інших країнах - Угорщині, Кіпрі та інших. Ці компанії-посередники і наживаються на простих громадянах.

У Києві, для прикладу, переплата становила близько 250 грн, тобто вартість Гігакалорій у столиці України становила 1650 грн. Відповідно до цієї інформації Куценко та його колеги розробили звернення до відповідних установ, де просять роз'яснити, звідки береться додаткова вартість. У зверненнях міститься і вимога щодо того, щоб виплачувався "чесний тариф".

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Станіслав Куценко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Насрать сколько вы переплачивает,главное что вас янки ебу..т в рот и сра,,ку.
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