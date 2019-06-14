"Чесати не можна": лікар пояснив небезпеку укусів комарів

Укуси комарів можуть викликати алергічну реакцію, але чесати місця укусів лікарі не радять. Про це розповів головний імунолог Києва Олег Назар.

"Яд перетинчастокрилих комах містить певний білок, який припиняє згортання крові. На цей білок йде досить потужна алергічна реакція. Якщо у людей є супутні захворювання шлунково-кишкового тракту, у них виражена алергічна реакція – набряк, почервоніння, свербіж", – повідомив лікар.

"Укуси можна чесати. Сверблячка – це роздратування певних рецепторів. Коли ми чешем до крові, рецептор руйнується, і це минає. Коли ми починаємо чухати, згортання крові припиняється, посилюється набряк і алергічна реакція. Якщо дуже свербить, ми повинні це місце остудити і прийняти будь-який антигістамінний препарат. Це трохи зменшує клінічні прояви", – додав він.

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