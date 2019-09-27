Черговий скандал навколо Андрія Богдана: не люстрацією єдиною

Глава Офісу президента України Андрій Богдан у листопаді 2013 року літав у Санкт-Петербург на переговори з російським керівництвом разом із тодішнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Як повідомляється в розслідуванні "Схем", проєкту "Радіо Свобода", про це свідчать дані про перетин ним російського кордону, які журналісти отримали з внутрішньої системи прикордонників Російської Федерації.

Крім того, прізвище Богдана вказано в складі делегації – в робочому документі, який розслідувачі отримали у відповідь на запит до Кабінету Міністрів.

У складі української делегації також був нинішній народний депутат партії "Опозиційний блок – За життя" Юрій Бойко. Відомо, що метою того візиту були переговори з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Саме після них було заявлено про зупинку підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом це і призвело до масових протестів і початку Революції Гідності.

Примітно, що вже в розпал Євромайдану, в грудні 2013 року, Азаров нагородив Богдана почесною грамотою. У той час він був уповноваженим Кабміну з питань антикорупційної політики і радником прем'єр-міністра.

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