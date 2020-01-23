Черговий скандал довколо Киви: за нього взявся генпрокурор
Михайло Майман, з яким в київському ресторані побився нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, вважає неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.
Про це чоловік заявив у відеозверненні після інциденту 22 січня, повідомивши, що знайомий з Кивою ще з часів АТО на Донбасі.
"Цей наркоман кидався на людей, палив машини. Всім каже, що відріже голову. Ось він підійшов до мене, вдарив головою в ніс і сказав, що відріже голову і зажене поліцією", – розповів Майман про бійку.
За словами чоловіка, він ударом у відповідь розбив Киві губу. Нардеп написав заяву про те, що його побили.
"Ілля Кива – це не чоловік, а людина, яка на тлі війни вилізла в нашій державі і всім погрожує, таких людей не повинно бути у Верховній Раді", – додав Майман.
Як писав OBOZREVATEL, генпрокурор Руслан Рябошапка особисто взявся за скандального нардепа. Відомості про бійку вже внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)
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