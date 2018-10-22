Чергова сенсація від “невгамовної вдови” | Альо, гараж! REBOOT #124 142

Екс-депутатку Держдуми Московії, яка особисто не голосувала за анексію Криму, але її депутатська картка про це не в курсі, невідомі люди спробували викинути на вулицю з Київської квартири, яку вона наймає за 8 тисяч долярів на місяць. Після цього Маша Максакова зробила сенсаційну заяву. Версія ГПУ, щодо вбивства Вороненкова вкотре почала “лущитися по швах”.