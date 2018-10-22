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Чергова сенсація від “невгамовної вдови” | Альо, гараж! REBOOT #124

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Екс-депутатку Держдуми Московії, яка особисто не голосувала за анексію Криму, але її депутатська картка про це не в курсі, невідомі люди спробували викинути на вулицю з Київської квартири, яку вона наймає за 8 тисяч долярів на місяць. Після цього Маша Максакова зробила сенсаційну заяву. Версія ГПУ, щодо вбивства Вороненкова вкотре почала “лущитися по швах”.

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot

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